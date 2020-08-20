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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مواصلاً مكاسبه بفضل آمال اتفاق "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الآمال المنعقدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين عقب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت مصادر بريطانية وأوروبية هذا الأسبوع عن استئناف المفاوضات بين لندن وبروكسل بعد فترة من التوقف بسبب عمق الخلافات وأزمة فيروس "كورونا".
وأكد مسؤولون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" التقى نظيره الأوروبي "ميشيل بارنييه" لإطلاق الجولة السابعة من المفاوضات.
ولا تزال هوة الخلافات متسعة بين لندن وبروكسل حول عدة قضايا أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي والحدود الأيرلندية وغير ذلك.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3209، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3221 وأقل سعر عند 1.3064.
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