شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي رغم انخفاض الدولار امام أغلب العملات الرئيسية والقلق من أزمة فيروس "كورونا".



هذا، وقد أظهرت بيانات ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الاولية في أمريكا إلى 1.106 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتسجيل مستوى 930 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة عند 971 ألف طلب.

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ولم يتوصل الكونجرس الأمريكي بعد إلى اتفاق حول حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 23.80 دولار إلى 1946.50 دولار للأوقية بعد تسجيل خسارة بنسبة 2.1% في نهاية جلسة الأربعاء، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1962.6 دولار وأقل سعر عند 1928.9 دولار.