8 اتفاقيات لتطوير مشروعين يوفران 12 ألف وحدة سكنية في الرياض وجدة

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ويأتي هذان المشروعان اللذان سيوفران 12 ألف وحدة سكنية في الرياض وجدة، بين المشاريع المتنوعة التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين، لتوفيرها للأسر المستفيدة ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان.
ويتيح كلا المشروعين مواقع مخصصة للمرافق اللازمة من مساجد وخدمات تعليمية وصحية ومراكز تجارية وترفيهية وحدائق، وذلك في إطار توفير جودة حياة تلبي احتياجات الأسر السعودية، فضلا عن التصاميم المتنوعة والعصرية للوحدات السكنية التي تلائم مختلف الأذواق، إضافة إلى أسعارها المناسبة لمستحقي الدعم السكني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مرسية» بالرياض، بجانب إطلاق مشروع «خيالا» في جدة، يأتي ضمن مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب، منوها أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص يأتي استمرارا لنهج الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميزة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.
وتضمنت شركات التطوير العقاري التي تم التوقيع معها على مستوى مشروع «مرسية» بالرياض، كلا من: شركة دار وإعمار وشركة دار الإبداع وشركة رتال وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، أما في مشروع «خيالا» بجدة فتم التوقيع مع الشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة سمو العقارية وشركة مكيون.
مشروع مرسية
- تمثل المرحلة الجديدة امتدادا للمرحلة السابقة التي اكتمل فيها الحجز بنسبة 100%
- يمتد المشروع على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 في موقع استراتيجي شمال الرياض
- يبلغ إجمالي وحدات المرحلة الجديدة 9052 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس
- حجم المشروع بجميع مراحله 14,300 وحدة سكنية كجزء من ضاحية الجوان
- تقوم الشركة الوطنية للإسكان بدور المطور الرئيس للضاحية التي تمتاز ببيئة سكنية ومجتمعية متكاملة
مشروع خيالا
- يعد استمرارا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة بمحافظة جدة
- يمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م 2 في الجزء الشمالي من المحافظة
- يوفر 3400 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس
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