«عقارات الدولة» تطرح فرصتين استثماريتين للقطاع الخاص تبعدان 200م عن الحرم النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة فرصتين استثماريتين في موقع متميز بالمدينة المنورة، تبعدان عن الحرم النبوي الشريف مسافة تقدر بأقل من 200م.

وأوضحت أن المنافسة الأولى عبارة عن تأجير فندق بالكامل يتكون من 15 دورا ويضم 280 غرفة و6 مصاعد، و11 معرضا تجاريا مجهزة بأنظمة الكشف المبكر عن الحرائق وكاميرات مراقبة، ويقع الفندق على مساحة 1576 م2، وتبلغ إجمالي مسطحات البناء 22,076 م2، أما الفرصة الثانية فهي عبارة عن أرض فضاء (تجارية) على طريق السلام بمساحة إجمالية 788م.

وأهابت هيئة عقارات الدولة بجميع الراغبين إلى الدخول بهذه المزايدة من الشركات والمؤسسات وذوي الخبرة في الاستثمار العقاري وتشغيل وإدارة المراكز التجارية، الاطلاع على جميع التفاصيل الفنية وذلك عبر موقعها الالكتروني، والتقيد بما ورد فيها، وتقديم العرض بظرف مختوم وتسلميه لإدارة المشتريات بموقع الهيئة بمدينة الرياض طريق الملك سعود، في موعد أقصاه نهاية دوام يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث ستفتح المضاريف يوم 1 أكتوبر المقبل، وسيخطر المتنافسون عن موعد إعلان النتيجة.

وأبانت الهيئة بأنها طرحت مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم بين المستشمرين، وفق كراسة الشروط والمواصفات التي يجب على المستثمرين الإحاطة بها ومراعاتها عند تقديم عطاءاتهم لأي من هذه الفرص.

ولفتت الهيئة إلى أهمية الموقعين من الناحية الاستثمارية، حيث وضعت رؤية 2030 منطقة المدينة المنورة كوجهه إسلامية للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، مبينة أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن عدد الزائرين للمدينة المنورة ما يزيد على 10 ملايين زائر، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد إلى 23 مليونا بحلول 2030، كما تشير الإحصائيات أن عدد سكان المنطقة يتجاوز مليوني نسمة.