شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة النقد توجه بتوفير وسائل الدفع الالكتروني لأنشطة قطاع التجزئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتها؛ استعدادا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، تزامنا مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الالكتروني ابتداء من 6 محرم الحالي الموافق 25 / 8 / 2020.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الالكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالا لجهودها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الالكترونية، إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.

وأفادت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية، أنه يتعين الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح الحسابات والمحافظ الالكترونية للتجار العاملين في جميع أنشطة قطاع التجزئة، وكذلك الجاهزية للتجاوب مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني المصرحة من قبل مؤسسة النقد.