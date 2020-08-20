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ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، فى مصر بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بنفس القيمة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف ، أوضح من خلاله ارتفاعات غير مسبوقة في سوق الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة، نتيجة انهيار العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة ، مؤكدا أنه لأول مرة فى التاريخ يتخطى الذهب حاجز الألفى دولار عالميا .
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف| تذبذب في أسعار الذهب والمعدن الأصفر يتخطى حاجز الـ 2000 دولار للمرة الأولي في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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