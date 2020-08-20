شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يمحو مكاسبه ويتحول إلى التراجع خلال تداولات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار على نحو هامشي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق اليوم.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الاولية إلى 1.106 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتسجيل متوى 930 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة عند 971 ألف طلب.

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كان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس قد كشف عن مخاوف لدى أعضاء البنك المركزي حيال تأثير وأضرار أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



هذا، وقد طالب أعضاء في الاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد في مواجهة تبعات الفيروس، بينما حث آخرون الكونجرس على ضخ المزيد من التحفيز المالي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.