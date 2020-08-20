شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره في ظل القلق من الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وأبقت على خسائرها في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق من الطلب العالمي على الخام بفعل أزمة فيروس "كورونا".



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وكشفت لجنة فنية تتكون من مندوبي "أوبك" ومنتجين مستقلين ضمن تحالف يعرف بـ"أوبك+" عن توقعاتها بتباطؤ تعافي الطلب العالمي على الخام من تداعيات أزمة "كورونا" خلال العام الجاري.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 42.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.7 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند التسوية بنسبة 1.1% إلى 44.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.1 دولار وأقل سعر عند 44.02 دولار.