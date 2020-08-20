شكرا لقرائتكم خبر مشروع لتمكين المنشآت الصغيرة من أفضل الأسعار والتغطيات التأمينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروع مسودة ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، انطلاقا من جهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعية في هذا الصدد العموم والمهتمين، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأوضحت مؤسسة النقد أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت، لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد، للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك ستسهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين، للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية.