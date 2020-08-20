مشروع لتمكين المنشآت الصغيرة من أفضل الأسعار والتغطيات التأمينية

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وأوضحت مؤسسة النقد أن الضوابط الجديدة ستمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار، وذلك من خلال تنظيم قيام وسطاء التأمين المرخصين من قبل المؤسسة بإنشاء أوعية مخاطر التأمين الصحي لهذه المنشآت، لغرض جمع مخاطر هذه المنشآت في وعاء مخاطر واحد، للحصول على تغطية التأمين الصحي بمبدأ الأعداد الكبيرة، كذلك ستسهم الضوابط في إعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة إضافية في التفاوض مع شركات التأمين، للحصول على التغطية التأمينية المناسبة وبسعر عادل، وذلك في ظل تنظيمات واشتراطات محددة لآلية إنشاء أوعية المخاطر تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.
وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوسيط والشركة، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
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