شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب السعودى ينخفض اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ 233.39 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 20-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 233.39 ريال مقابل 240.56 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 233.39 ريال بما يعادل 62.23$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 213.95 ريال بما يعادل 57.05$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 204.23 ريال بما يعادل 54.45$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 175.05 ريال بما يعادل 46.67$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 136.15 ريال بما يعادل 36.30$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 116.70 ريال بما يعادل 31.12$ سعر أوقية الذهببنحو 7,259 ريال بما يعادل 1,935$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,634 ريال بما يعادل 435.63$ سعر كيلو الذهببنحو 233,395 ريال بما يعادل 62,232$

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تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.