شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية وارتفاع "الاتصالات" بنسبة 7.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.5%، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، ثم قطاعي السياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والذي لم يعقد سوى 4 جلسات بسبب تعطل البورصة المصرية اليوم الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.

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كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 8.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 616.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 315.1 مليار جنيه إلى 319.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.3 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 496.4 مليار جنيه إلى 504.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.523 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 54.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 28 مليون ورقة منفذة على 1327 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 85.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.90%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 814.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 85.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.4 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 159.8 ألف عملية.