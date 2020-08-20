شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الخميس 20- 8- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 20- 8- 2020 ، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها وزير الاتصالات يعلن تقدم مصر 11 مركزا بسرعة الإنترنت وتحتل المركز 4 أفريقيا، أسعار الذهب تعاود الارتفاع فى مصر.. وعيار 21 بـ860 جنيها للجرام

وزير الاتصالات يعلن تقدم مصر 11 مركزا بسرعة الإنترنت وتحتل المركز 4 أفريقيا

قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت 11 مركزا بآخر تقرير أصدرته Ookla العالمية بشان سرعات الإنترنت، حيث وصل متوسط السرعات إلى نحو 24 ميجابت/ث، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الرابع فى أفريقيا بشأن متوسط عدد السرعات، وعادة ما تكون المراكز متغيرة فى نتائج التقرير الشهرى والربع سنوي.

وأضاف الوزير ، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن التقرير الذى يتناقله البعض حاليا هو تقرير قديم، حيث تصدر الشركة العالمية تقريرها للجمهور بعد شهرين من إصداره ولكن المشتركين لديها يحصلون عليه لحظيا.

أسعار الذهب تعاود الارتفاع فى مصر.. وعيار 21 بـ860 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، فى مصر بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بنفس القيمة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 737.25 جنيه.

عيار 21 يسجل 860 جنيها.

عيار 24 سجل 982.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6880 جنيها.

أوقية الذهب 1944 دولار.

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جهاز تنظيم الاتصالات: تحققنا من عدم صحة تسريب بيانات عملاء فودافون

صرح مسؤول رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لـ"الخليج 365"، انه فى إطار متابعة الأخبار المتداولة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص تسريب بيانات بعض المستخدمين بإحدى شركات المحمول فقد تبين بعد التحقق من عدم صحة تلك الإدعاءات.

ومنذ ساعات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يدعى تسريب بيانات عملاء شركة فودافون مصر، وسارعت الشركة على لسان مسؤوليها لنفي هذه المزاعم، وأكدت تحريك بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام للتصدي لهذه الواقعة، والتي وصفت أن الغرض منها التشهير. كما قام ناشر "البوست" بحذف الخبر وتقديم اعتذار للشركة..

أسهم اليابان تتراجع متأثرة بتوقعات اقتصادية أمريكية سلبية

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافى الاقتصادى من جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكي واحدا بالمئة ليغلق عند 22880.62 نقطة، أقل مستوى منذ 12 أغسطس. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1599.20 نقطة مسجلا أقل مستوى في أسبوع.

وانخفض 30 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

الدولار يصعد من أقل مستوى فى عامين بعد توقعات المركزى الأمريكى

صعد الدولار اليوم الخميس من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما أدى لإقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، واحدا بالمئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي أمس الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.

وثيقة: أوبك+ تحتاج إلى مواجهة فائض إمدادات يومى يزيد عن مليونى برميل

أظهر تقرير داخلي لأوبك+ أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو يجب أن يتم تعويضه في أغسطس وسبتمبر.

ولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر. لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.