شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر إعمار الاقتصادية ترتفع 93% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة إعمار المدينة الإقتصادية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 93.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 205 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 106 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 143 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 87 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى التغييرات في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية بشكل إيجابي على الربحية في الربع الثاني من عام 2019، بينما لم يكن هناك من تغييرات مماثلة في الربع الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك انخفاض طفيف في المبيعات بالمقارنة مع الربع المقابل.

كذلك ارتفعت الرسوم المالية نتيجة لانخفاض رسملة تكاليف الاقتراض ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نشاط التنمية بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وظروف جائحة فيروس كورنا المستجد ( كوفيد -19).

وتراجعت المبيعات إلى 143 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 217 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 486 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 99 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي خسائر بلغ 282 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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