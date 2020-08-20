شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الصناعات الكهربائية ترتفع 573% في الربع الثاني بعد انخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الصناعات الكهربائية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 572.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 11.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات بسبب الإغلاق المؤقت لمصنعين من مصانع الشركة كنتيجة لإغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأجيل التوريد لبعض المشاريع وكذلك انخفاض مبيعات قسم الخدمات الأكثر ربحية بسبب إغلاق بعض مواقع المشاريع.

وتراجعت المبيعات إلى 109.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 154.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.7 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 5.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 0.85 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 4.16 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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