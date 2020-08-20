شكرا لقرائتكم خبر عن باتك للاستثمار تتكبد الخسائر بالربع الثاني بعد انخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 7.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الانخفاض فى الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالى بنسبة 16.75% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق حيث أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى المملكة قامت حكومة المملكة بتطبيق العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس مما كان سبب فى إنخفاض الإيرادات ببعض القطاعات التشغيلية فى احدى الشركات التابعة.

وتراجعت المبيعات إلى 98.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 117.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

كذلك ارتفعت التكاليف التمويلية بقيمة 569,274 ريال وذلك نتيجة الزيادة فى التمويلات البنكية فى احدى الشركات التابعة وذلك بهدف تمويل تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسارة بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2019.

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