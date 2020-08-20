شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردي تتحول للخسارة في الربع الثاني 2020 وتتكبد 66 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 66.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 50.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انحفاض الإيرادات الإجمالية بنسبة 68%، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 63.1% خلال الربع الثاني من عام 2020، والتى تعتبر الإيرادات الحقيقية للمجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب حيث بلغت الإيرادت التشغيلية للمجموعة مبلغ 49.0 مليون ريال مقارنة بـ 132.8مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 170.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 533.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 67.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 12 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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