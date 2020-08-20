الاقتصاد

الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات وظائف القطاع الخاص

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم عقب بيانات وظائف القطاع الخاص في البلاد والتي سجلت تعافياً ملحوظاً في الشهر الماضي.


وأظهرت بيانات "إيه دي بي" إضافة القطاع الخاص في كندا نحو 1.150 مليون وظيفة في يوليو/تموز مقارنة بالقراءة السابقة بخسارة القطاع ما يقرب من 1.764 مليون وظيفة في يونيو/حزيران.


وتتضرر العديد من الدول على مستوى العالم من أزمة فيروس "" في ظل عدم التوصل بعد إلى لقاح أو علاج فعال للقضاء على المرض.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد أي لقاح بعد من اللقاحات الخاضعة للتجارب قد استوفى شروط المنظمة من أجل الاستخدام.


هذا، وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" مستوى 22 مليون حالة إصابة مؤكدة ي حين توفي أكثر من 788 ألف شخص.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7585، وسجل أعلى سعر عند 0.7591 وأقل سعر عند 0.755.

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