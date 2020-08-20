شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر إيجابياً في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأغلب على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية وتقييم المستثمرين لمحضر اجماع الاحتياطي الاتحادي.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الاولية إلى 1.106 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات بتسجيل متوى 930 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة عند 971 ألف طلب.

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كان الاحتياطي الاتحادي قد كشف أمس في محضر اجتماعه – الذي انعقد الشهر الماضي – عن قلق بالغ لدى أعضاء البنك المركزي من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.



واقترح بعض الأعضاء ضرورة التدخل بمزيد من قرارات السياسة النقدية وإجراءات التيسير الكمي لدعم الاقتصاد المتضرر بشكل حاد من أزمة كورونا، بينما اقترح آخرون حث الكونجرس والحكومة الفيدرالية على ضخ المزيد من إجراءات السياسة المالية والتحفيز.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنحو 11 نقطة إلى 27677 نقطة، فيما ارفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 11180 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" عند 3374 نقطة.