شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تتراجع متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الروسي من الذهب والبلاديوم.



ورغم بعض التوقف بسبب أزمة فيروس "كورونا"، من المتوقع تجاوز روسيا للصين في إنتاج الذهب بحلول عام 2029، بحسب تقديرات موقع "ماينينج دوت كوم".

Advertisements



هذا، وقد ذكر المحللون أن متوسط إنتاج روسيا من الذهب سوف يرتفع بنسبة 3.7% في الفترة بين عامي 2020 و2029، كما تشير التكهنات إلى أن موسكو تعزز إنتاجها من البلاديوم.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2161 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 2187.5 دولار وأقل سعر عند 2150.3 دولار.