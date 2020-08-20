شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الارتفاع فى مصر.. وعيار 21 بـ860 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية، اليوم الخميس، فى مصر بقيمة 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بنفس القيمة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، في ظل استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 737.25 جنيه.

عيار 21 يسجل 860 جنيها.

عيار 24 سجل 982.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6880 جنيها.

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أوقية الذهب 1944 دولار.

كانت أسعار الذهب شهدت هبوط صباح الخميس بقيمة 10 جنيهات وهذا الهبوط في أسعار الذهب علي المستوي المحلي، جاء نتيجة تراجع سعر أوقية الذهب إلي 1930 دولارا نتيجة موجة بيع المعدن النفيس بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

أسعار الذهب عاودت للصعود في مصر، نتيجة ارتفاع أوقية الذهب إلى 1944 دولارا مقارنة بـ1930 دولارا صباحا.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وتعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الخميس متأثرة بخسائر وول ستريت بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن صناع القرار قلقون بشأن الضبابية التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.