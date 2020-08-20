شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن تقدم مصر 11 مركزا بسرعة الإنترنت وتحتل المركز 4 أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت 11 مركزا بآخر تقرير أصدرته Ookla العالمية بشان سرعات الإنترنت، حيث وصل متوسط السرعات إلى نحو 28 ميجابت/ث، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الرابع فى أفريقيا بشأن متوسط عدد السرعات، وعادة ما تكون المراكز متغيرة فى نتائج التقرير الشهرى والربع سنوي.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن التقرير الذى يتناقله البعض حاليا هو تقرير قديم، حيث تصدر الشركة العالمية تقريرها للجمهور بعد شهرين من إصداره ولكن المشتركين لديها يحصلون عليه لحظيا.

وكشف الوزير عن البدء بالمرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت فى مصر لتغطية مناطق أكثر وتحسين الخدمة للعملاء.

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ونفذت الحكومة ممثلة بالشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة 80% مشروع لتطوير الإنترنت عام 2019 باستثمارات تصل لما يقرب من 30 مليار جنيه، ورفع سرعات الانترنت بنحو 6 اضعاف للمستخدمين مع تخفيض سعر الجيجابت، ما كان له اثر السحر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط استهلاك عالى للإنترنت المنزلى وصل إلى 99% وفقا لأحدث تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.