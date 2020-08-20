شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.03 دولار لبرنت و42.57 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 45.03 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 34 سنتا أو ما يوازي 0.8٪ كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي42.57 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 36 سنتا أو ما يوازي 0.8 ٪.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين فى الولايات المتحدة هبطت فى الأسبوع الماضي، فى حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 14 أغسطس إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين فى استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

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وقالت الإدارة، إن استهلاك الخام فى مصافى التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يوميا فى الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافى بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع وانخفض مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضى إلى 243.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 177.8 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 557 ألف برميل كما إن صافى واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بما فيهم روسيا، فى إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الالتزام بكامل الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.