حماد موسى يطالب بخفض سعر الغاز إلى 3 دولارات لرفع قدرة الصناعة على المنافسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتصدير الرخام، أن النزول بسعر الغاز قطعا سيكون مفيدا بشكل كبير لصناعات الرخام والبناء وصناعات السيراميك ومختلف الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعى كطاقة.
وأضاف حماد موسى لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على الغاز كمادة خام ومن هذه الصناعات، صناعات البتروكيميائية والكيماويات والأسمدة، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز لـ 3 دولارات بدلا من 4.5 دولار حاليا، سيكون إيجابيا للغاية على تلك الصناعات، لأنه سيساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج ومعنى خفض تكاليف الإنتاج هو خفض السعر النهائي للمنتج وهذا معناه زيادة تنافسية المنتجات سواء في الأسواق المحلية في مصر أو في الأسواق الخارجية في التصدير .
وأشار إلى أن هناك أفضلية للشركات العالمية التي تحصل على سعر الطاقة أقل من سعر الطاقة الموجودة في مصر، وهو أمر مهم يتم بحثه، لخفض السعر للصناعة لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لدعم الصناعة بشكل مباشر و رفع الأعباء عن بعض الصناعات وفق خطة الحكومة لتقوية الاقتصاد.
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