205.9 تريليون متر مكعب تقديرات احتياطات الغاز الطبيعى عالميا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت النشرة الشهرية لمنظمة الدول العربية ، المصدرة للنفط،ارتفاع تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم بنحو 2.1 % في عام 2019 لتصل إلي 205.9 تريليون متر مكعب ، موضحة أن احتياطيات الدول العربية ، أن شكلت حوالي 56.3 تريليون متر مكعب، من تقديرات احتياطيات العالم من الغاز في عام 2019،أي ما يعادل نحو 27.3 % من الاحتياطي العالمي من الغاز وذلك مقابل 27.1 % في عام 2018.
وقالت النشرة ، أن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، وهي تتابع عن كثب نشاطات الاستكشاف والانتاج في الدول ال أعضاء بالمنظمة ، فإنها تشيد بما تم إنجازة من نتائج جيدة في هذا الجانب ، وتؤكد علي الدور الهام للدول الأعضاء في تزويد دول العالم بامدادات آمنة ومستقرة من النفط والغاز وتأمل بأن تحقق الدول الأعضاء المزيد من النجاحات فى مشاريعها الحالية والمستقبلية.
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