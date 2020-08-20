تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية متأثرة بهبوط القطاع المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على تراجع اليوم الخميس متأثرة بخسائر تكبدتها أسهم الشركات المالية، لكن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه العام وأغلق على ارتفاع.

ونزل المؤشر القياسي في السعودية 0.1 بالمئة. وتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 4.5 بالمئة وخسر سهم بنك الرياض 2.2 بالمئة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة ونزول سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.6 بالمئة. وسجلت الإمارات أمس الأربعاء أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال أكثر من شهر، وذلك بعد يوم من تحذير وزير الصحة من احتمال ارتفاع الحالات. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.9 بالمئة مدفوعا بقفزة 6.5 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري وارتفاع سهم الدار العقارية ستة بالمئة. Advertisements وأوردت رويترز نقلا عن مصادر أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولي جديد بعدما جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز مواردها المالية في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم: السعودية.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7843 نقطة. أبوظبي.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 4543 نقطة. دبي.. خسر المؤشر 0.5 بالمئة ليسجل 2236 نقطة. سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4012 نقطة.

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