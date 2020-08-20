شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل الأمريكية: 1.1 مليون شخص فقدوا وظائفهم الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم /الخميس/ إن نحو 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة فقدوا وظائفهم وتقدموا بطلبات للحصول على تأمين ضد البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه الإحصائيات الجديدة تظهر قفزة "مقلقة" عن بيانات الأسبوع الذي سبقه عندما سجل ما دون المليون شخص فقدهم وظائفهم.

يُشار إلى أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع إلى حوالي 5.5 مليون حالة مؤخراً.

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