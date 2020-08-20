شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بعد تخطى طلبات إعانة البطالة المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على غير المتوقع لتتجاوز المليون مجددا الأسبوع الماضي، مما يعزز توقعات مجلس الاحتياط الاتحادي لمصاعب على طريق التعافي الاقتصادي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 70.20 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 27622.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.37 نقطة أو 0.43 بالمئة ليسجل 3360.48 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 50.06 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 11096.40 نقطة.

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