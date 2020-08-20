شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بآخر جلسات الأسبوع بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسراً 46.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9767.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 273 مليون سهم بقيمة 481.7 مليون ريال عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

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أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841 مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.