شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن المعلومات يحذف "بوست" اتهام فودافون بتسريب بيانات العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف خبير أمن المعلومات محمد عبد الباسط، ما نشره على صفحته الرسمية بشأن ادعاء تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون، بعد ساعات من نفى الشركة لهذه المزاعم على لسان مسؤوليها وتأكيدها تحريك بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام للتصدى لهذه الواقعة، والتى وصفت أن الغرض منها التشهير.

كان المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، قد أعلن عزم الشركة التقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، للإبلاغ عن إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى زعمت تسريب بيانات العملاء، واصفًا هذا الأمر بالتشهير ضد فودافون ببيانات ومعلومات مضللة بغرض الشهرة وزيادة المتابعين.

وأضاف "عصام"، لـ"الخليج 365": "منذ لحظة الإعلان عن حساب على فيس بوك تسريب بيانات فودافون، ونشره أرقام تزعم ذلك، قمنا بالتحقق من مدى صحة هذه البيانات، وتبين أنها غير صحيحة وبيانات مفبركة وعادة الغرض من نشر مثل هذه المعلومات المضللة والبيانات المزورة هو الشهرة وزيادة المتابعين".

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وتواصلت عدد من الجهات الحكومية مع شركة فودافون أمس، والتى بدورها ردت بعدم صحة هذا الأمر جملة وتفصيلا.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الخميس، عن تحقيق لجنة تقصى الحقائق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر، موضحاً أن اللجنة تجري عملها على قدم وساق لإصدار تقريرها بشأن هذه الواقعة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح وزير الاتصالات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مهام ووظيفة لجنة تقصي الحقائق، قائلاً إن لجنة دائمة لتقصي الحقائق تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يأتي ضمن إطار مهام عملها الرئيسية متابعة أي بلاغات بشأن أي مخالفات بسوق الاتصالات، والتحقق منها وإصدار تقرير بشأنها، وذلك حفاظاً على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه الرقابة على أداء الشركات".