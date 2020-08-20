شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الخميس 20-8-2020 ويسجل 18.78 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 20-8-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.78 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره ف البنك المركزى المصرى عند 18.95 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.95 جنيه للشراء. 19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.78 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.78 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.78 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.78 جنيه للشراء. 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. Advertisements 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.93 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.93 جنيه للشراء. 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.95 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.95 جنيه للشراء. 19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.92 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.92 جنيه للشراء. 19.01 جنيه للبيع. اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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