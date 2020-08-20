شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز المليون مجددا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 925 ألفا في أحدث أسبوع.
وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس.
وكشف تقرير إعانة البطالة اليوم أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونا و844 ألفا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونا و480 ألفا في الأسبوع السابق.
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