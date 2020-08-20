شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: تحققنا من عدم صحة تسريب بيانات عملاء فودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مسؤول رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لـ"الخليج 365"، انه فى إطار متابعة الأخبار المتداولة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص تسريب بيانات بعض المستخدمين بإحدى شركات المحمول فقد تبين بعد التحقق من عدم صحة تلك الإدعاءات.

ومنذ ساعات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يدعى تسريب بيانات عملاء شركة فودافون مصر، وسارعت الشركة على لسان مسؤوليها لنفي هذه المزاعم، وأكدت تحريك بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام للتصدي لهذه الواقعة، والتي وصفت أن الغرض منها التشهير. كما قام ناشر "البوست" بحذف الخبر وتقديم اعتذار للشركة..

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن تحقيق لجنة تقصي الحقائق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر، موضحاً أن اللجنة تجري عملها على قدم وساق لإصدار تقريرها بشأن هذه الواقعة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح وزير الاتصالات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مهام ووظيفة لجنة تقصي الحقائق، قائلاً إن لجنة دائمة لتقصي الحقائق تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يأتي ضمن إطار مهام عملها الرئيسية متابعة أي بلاغات بشأن أي مخالفات بسوق الاتصالات، والتحقق منها وإصدار تقرير بشأنها، وذلك حفاظاً على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه الرقابة على أداء الشركات".

كما نشر محمد عبد الباسط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SEEKURITY لحلول أمن المعلومات، اعتذارا لشركة فودافون حول ما نشره على حسابه الشخصي حول ادعاء شخص تسريب بيانات عملاء شركة فودافون مصر، وحذف "البوست" من على حسابه، موضحاً أنه لم يكن يقصد التشهير بالشركة أو سمعتها ولكن قام بنقل الخبر بشكل شبه حرفي من إحدى المنتديات المشهورة فى تسريب البيانات.

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وقال "عبد الباسط"، في الاعتذار الذي نشره على حسابه، :"تسرعت فى نشر خبر عن موضوع التسريب المزعوم الخاص بيانات عملائها، وهذا حرصاً منى على مصلحة الشركة لكونها شركة تعمل داخل مصر، وأنا دائماً ما أبلغ الجهات الخاصة بالبيانات عن أي مشكلة يتم اكتشافها، وسبق لي التواصل مع أكثر من جهة في مصر ومساعدتهم على حماية بيانتهم بالتواصل معهم بشكل مباشر إن وجدت وسيلة تواصل أو من خلال سؤال العموم إن لم تتواجد وسائل اتصال واضحة".

وأضاف :"ولكن الوضع فى التسريب المزعوم لشركة فودافون مصر اختلف، بسبب أن البيانات المزعوم تسريبها بالفعل كانت موجودة بشكل علني، وكان من الواجب التدخل السريع لحلها".

وسرد "عبد الباسط"، تفاصيل ما نشر على منتدى تسريبات البيانات، وكتب :"ما حدث أن هناك شخص أرد شراء البيانات المعروضة للبيع مقابل 300 دولار على أن يتم الدفع على مرحلتين 150 دولار قبل الحصول على البيانات و 150 دولار أخرى بعد الحصول عليها، بعد ما تمت أول عملية دفع اختفى الشخص المدعو Cyber_Anony (لأسباب غير معروفة)، ولم يرد على الشخص الذي أراد شراء "التسريب المزعوم"، وبالتالي أبلغ المشتري إدارة المنتدى، والتي قامت بوضع "claim" أو "إدعاء" أن هذا البائع "محتال" ومنحته مهلة 24 ساعة للدفاع عن نفسه، أو إكمال عملية بيع البيانات حتى لا يتم حظره بشكل كامل من المنتدى، والتحذير منه".

وأكد "عبد الباسط"، أنه لم يكن يقصد الإساءة والتشهير بشركة فودافون، وذكر واقعة زيارته لمقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية في عام 2014، لإبلاغهم بشكل شخصي ببعض الثغرات الأمنية الخطيرة، والتي استقبلوها بصدر رحب وتم حل الثغرات الأمنية جميعها بدون أي مشاكل.

واختتم محمد عبد الباسط المنشور، :"أي شخص مهما كانت خبرته وارد أنه يخطئ بشكل غير مقصود، لأن المقصود والهدف في الأساس هو المساعدة وليس التشهير.. وأكرر اعتذاري مرة أخرى".