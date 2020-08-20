شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسراً 10.21 نقطة ليغلق عند مستوى 7842.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحاً 50.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8349.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 299.5 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.07%.

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وقفز 88 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 9.88%، ثم سهم "مسك" بنسبة 6.21%، فيما تراجع 94 سهماً على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.46%، ثم سهم " المتحدة للتأمين" بنسبة 3.57%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.16%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 318.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الخميس.