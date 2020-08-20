شكرا لقرائتكم خبر عن جودى: ارتفاع الحرق المباشر للخام فى السعودية 62 ألف برميل فى يونيو إلى 469 ألف برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المصدرة للنفط "جودي"، اليوم الخميس، أن إجمالي صادرات النفط (الخام وإجمالي المنتجات النفطية) السعودية في يونيو 6.07 مليون برميل يوميا مقابل 7.48 مليون برميل يوميا في مايو .

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وأضافت أن صادرات الخام السعودية انخفضت 1.040 مليون برميل على أساس شهري إلى 4.980 مليون برميل في يونيو، تراجع إنتاج الخام السعودي 1.002 مليون برميل على أساس شهري إلى 7.484 مليون برميل في يونيو.

وأوضحت ارتفاع مخزونات الخام السعودية 5.790 مليون برميل إلى 153.351 مليون برميل في يونيو، واستهلاك المصافي المحلية السعودية من الخام ينخفض 0.087 مليون برميل إلى 1.842 مليون برميل في يونيو، وارتفعت الحرق المباشر للخام في السعودية 62 ألف برميل في يونيو إلى 469 ألف برميل.