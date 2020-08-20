شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 1% بفعل تنامي الشكوك حول مستقبل الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتفقد أكثر من 1% ،بفعل تنامي الشكوك حول مستقبل الطلب العالمي خلال هذا العام ، بعد تحذير تحالف أوبك بلس بشأن تهديدا كبيرا لتعافي الطلب إذا استمرت فيروس كورونا لفترة طويلة ،ويضغط على الأسعار أيضا انخفاض أقل من التوقعات فى المخزونات الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 42.40$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.93$، وسجل أعلى مستوي عند 42.95$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 44.64$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة.

عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافي إلى مستويات ما قبل كورونا فى موعد مبكر ربما فى الربع الأخير من هذا العام ،وحث الشركاء فى التحالف على الالتزام بحصص التخفيضات.

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وكان اجتماع يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس مخصصا لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج ، وأبقي على تخفيض الإنتاج العالمي بنحو 7.7 مليون برميل يوميا دون تغيير.

وقالت وكالة "رويترز" إن مسودة بيان الاجتماع اشتملت على تحذيرا حيال موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا تشكل تهديدا خطيرا على تعافي مستويات الطلب العالمي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 14 آب/أغسطس، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 512.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 10.7 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي.