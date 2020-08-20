شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 27 شهرا ، ونشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 93.19 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.96 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

أعطي محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 28-29 تموز/يوليو الماضي ، القليل من الأدلة حول ما إذا كان من الممكن حدوث تحول أكثر تشاؤما فى إطار السياسة النقدية الأمريكية فى الخريف المقبل.

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وأشار المركزي الأمريكي إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وسيتبنى الاحتياطي الاتحادي هدفا متوسطا للتضخم، مع السعي إلى دفعه الوتيرة إلى ما فوق 2% لتعويض السنوات التي ظل فيها دون ذلك، مع التطلع إلى وضع حد أقصي لعائدات السندات الحكومية كجزء من مراجعة أوسع للسياسة النقدية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا ،وعجز الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على الوباء.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.930 مليون فى الأسبوع المنتهي 15 آب/أغسطس من 0.963 مليون الأسبوع الأسبق ،والتي نزل لأقل من مليون للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 56 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.