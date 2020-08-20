شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي مجددا عن مستويات 2,000$ للأونصة بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد التخلي مجددا عن التداول أعلى مستويات 2,000$ للأونصة ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,924.68$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,928.82$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,955.30$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 3.5% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة منذ يوم 11 آب/أغسطس الجاري ، بفعل الارتداد القوي للعملة الأمريكية عقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

أعطي محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 28-29 تموز/يوليو الماضي ، القليل من الأدلة حول ما إذا كان من الممكن حدوث تحول أكثر تشاؤما فى إطار السياسة النقدية الأمريكية فى الخريف المقبل.

سيتبنى الاحتياطي الاتحادي هدفا متوسطا للتضخم، مع السعي إلى دفعه الوتيرة إلى ما فوق 2% لتعويض السنوات التي ظل فيها دون ذلك، مع التطلع إلى وضع حد أقصي لعائدات السندات الحكومية كجزء من مراجعة أوسع للسياسة النقدية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,252.38 طن متري.