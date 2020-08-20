كاتربللر يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.25% ليخسر 35 سنت ويستقر على سعر 138.02 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 139.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري والقياسي 150.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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