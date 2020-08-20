ديزني يستند لدعمه الحالي – تحليل – 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -1.15 نقطة ليستقر على سعر 127.77 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المهم 127.48، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 127.48، ليستهدف مستوى المقاومة 139.93. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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