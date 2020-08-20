شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 20-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر على سعر 6.87 دولار، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 6.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فورد يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 20-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.