جنرال موتورز يجني أرباحه – تحليل – 20-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.08% بما يعادل -0.62 نقطة ليستقر على سعر 29.22 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.60 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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