شكرا لقرائتكم خبر عن صعود سوق مسقط بالختام مدفوعة بحصول "الحسن الهندسية" على مشروع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.59% رابحاً 21.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3628.900 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 449 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 14.29%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 6.93%، ثم سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 5.69%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.22%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "صناعة الكابلات العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 260.5 مليون ريال عماني.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الحسن الهندسية، عن توقيعها يوم 17 أغسطس، لخطاب إسناد من شركة تنمية نفط عمان لتنفيذ أعمال التشييد بمشروع التوليد المشترك للطاقة في قرن العلم مقابل 7.70 مليون ريال عماني، وستكون فترة التنفيذ 22 شهراً تبدأ من شهر سبتمبر لعام 2020، متوقعة أن تحقق الشركة دخلاً معقولاً من هذه المشروع.

وفي سياق منفصل أعلن صندوق أمان للاستثمار العقاري، عن استقالة محمد بن سليمان الكندي باستقالته من منصب رئيس الصندوق بعد تعيينه نائباً لمحافظ مسقط، وسوف يتم انتخاب رئيس إدارة الصندوق في اجتماع إدارة الصندوق المزمع انعقاده في شهر أكتوبر، وسوف يقوم نائب رئيس إدارة الصندوق بمهام الرئيس إلى حين انعقاد اجتماع إدارة الصندوق.