شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى التركى يبقى سعر الفائدة دون تغيير والليرة تنخفض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25 بالمئة اليوم الخميس بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.
ونزلت الليرة إلى 7.3500 مقابل الدولار بعد إعلان الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مقارنة مع 7.2750 قبل الإعلان. وانخفضت بنحو 19 بالمئة منذ بداية العام.
وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76 بالمئة في يوليو.
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