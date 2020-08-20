شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق مسقط بنسبة 0.14% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% رابحاً 4.97 نقطة ليصل إلى مستوى 3612.650 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 668.2 ألف ريال عبر تنفيذ 153 صفقة لعدد 30 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

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وصعدت 4 أسهم على رأسها سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.27%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 1.89%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 1.79%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.22%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "صناعة الكابلات العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 260 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الحسن الهندسية، عن توقيعها يوم 17 أغسطس، لخطاب إسناد من شركة تنمية نفط عمان لتنفيذ أعمال التشييد بمشروع التوليد المشترك للطاقة في قرن العلم مقابل 7.70 مليون ريال عماني، وستكون فترة التنفيذ 22 شهراً تبدأ من شهر سبتمبر لعام 2020، متوقعة أن تحقق الشركة دخلاً معقولاً من هذه المشروع.