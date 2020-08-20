أسعار النحاس تتراجع بفعل ضبابية الطلب وجنى الأرباح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النحاس اليوم الخميس، بعدما عبر صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن قلقهم تجاه النمو الأمريكي مما أدى لعمليات بيع لجني الأرباح، وهي ما عززته شكوك بشأن ما إن كان الارتفاع في الآونة الأخيرة تبرره عوامل أساسية.

وانخفض مؤشر أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن 1.6 بالمئة إلى 6575 دولارا للطن.

ولامست أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في قطاعي الكهرباء والتشييد 6707 دولارات للطن أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018 ويمثل زيادة بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بمستوى مارس عندما تعثر النشاط الاقتصادي بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19.

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وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم 0.1 بالمئة إلى 1791 دولارا للطن وتراجع الزنك 1.1 بالمئة إلى 2478 دولارا للطن. ونزل الرصاص اثنين بالمئة إلى 1972 دولارا للطن.

وانخفض القصدير 0.9 بالمئة إلى 17480 دولارا للطن.

وتراجع النيكل 0.2 بالمئة إلى 14695 دولارا للطن.