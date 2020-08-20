شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1% بالمستهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% خاسراً 7.58 نقطة ليصل إلى مستوى 7845.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% رابحاً 38.68 نقطة ليصل إلى مستوى 8340.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.7 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.64%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

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وقفز 84 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.88%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 8.95%، ثم سهم "مسك" بنسبة 4.08%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.57%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 152.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الخميس.