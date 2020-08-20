شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط تراجع سهمى "الإمارات دبى" وأرابتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسراً 11.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2235.58 نقطة، بعد صعوده 8 جلسات، وبلغ حجم التداول 336.4 مليون سهم محققة ما قيمته 313.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4990 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.15%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 53.1 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.93%.

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأنه صدر حكم يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح المجموعة، يلزم الحكم أحد الشركاء بإعادة رسوم مستلمة مسبقاً والبالغة 20 مليون دولار أمريكي إلى المجموعة، كما تم رفض دعوى مطالبة أخرى مرفوعة ضد المجموعة من قبل ذات الشريك على أحد مشاريع البنية التحتية.

فيما أعلنت إدارة البورصة، انتهاء فترة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة دار التكافل، اليوم الخميس.