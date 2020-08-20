شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الخيار بـ3 جنيهات والكوسة بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 – 8 – 2020 استقرارا في جميع الأصناف بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تعتبر مستقرة نسبيا، وإن مالت للانخفاض في الكثير من الأصناف ومنها الباذنجان والليمون والبطاطس والطماطم ، موضحا أن أسعار البطاطس 2-3 جنيهات، وسجلت الكوسة 2-5 جنيهات، أسعار الخيار البلدى بين 3-5حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار الطماطم بين 1.75 - 3.75 جنيه، وسعر البامية 12 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 20 – 30 جنيها، موضحا أن أسعار الفاصوليا انخفضت لـ11- 17 مقابل 12-18 ، كما استقرت اسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 0.5 -1.5 جنيها للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

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جدير بالذكر، أن اللجان الفنية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها المرورية على زراعات الخضر لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية أساسية يومية منها "البطاطس، الكوسة، الباذنجان، الفاصوليا، اللوبيا، القرنبيط، البطيخ، الكنتالوب، البامية، الملوخية، الخيار"، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة الخضروات.

وأضاف مدير إدارة الخضر، أن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضروات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعمل برامج توعوية ارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية والموجة الحارة، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.