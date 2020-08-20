شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع القائم بأعمال سفير الإمارات فرص الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار مريم خليفة الكعبى، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة، والقائم بأعمال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة. وخلال اللقاء أشادت الكعبى بتطور وخصوصية العلاقات بين الجانبين مثمنة الدور المهم الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، معربة عن ثقتها فى أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات. Advertisements واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية التى يمكن للشركات الاماراتية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنوع هذه الفرص فى كافة المجالات. وأشاد الرئيس التنفيذى للهيئة بثقة رجال الأعمال الإماراتيين فى مصر فى ظل الخصوصية التى تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربيا بين الدول المستثمرة فى مصر، مؤكدا حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب الإماراتى من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية للفرص الاستثمارية فى مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الإماراتي.

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