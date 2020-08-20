شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: لجنة للتحقيق في اتهام فودافون بتسريب بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق لجنة تقصي الحقائق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر، موضحاً أن اللجنة تجري عملها على قدم وساق لإصدار تقريرها بشأن هذه الواقعة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح وزير الاتصالات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مهام ووظيفة لجنة تقصي الحقائق، قائلاً إن لجنة دائمة لتقصي الحقائق تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يأتي ضمن إطار مهام عملها الرئيسية متابعة أي بلاغات بشأن أي مخالفات بسوق الاتصالات، والتحقق منها وإصدار تقرير بشأنها، وذلك حفاظاً على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه الرقابة على أداء الشركات".

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ومنذ ساعات نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يدعي تسريب بيانات عملاء شركة فودافون مصر، وسارعت الشركة على لسان مسؤوليها لنفي هذه المزاعم، وأكدت تحريك بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام للتصدي لهذه الواقعة، والتي وصفت أن الغرض منها التشهير.

وتتصدر شركة فودافون مصر قائمة مشتركي المحمول في حصة، بعدد يجاوز 45 مليون عميل من إجمالي 96.42 مليون مشترك بالمحمول فى نهاية مارس الماضي.